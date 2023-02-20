Bakan Akar’dan "asker kışladan geç çıkarıldı" söylemlerine sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına" ilişkin söylemlere tepki göstererek, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez" dedi.

Akar başkanlığında TSK komuta kademesi ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ile yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay’ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından katıldığı toplantıya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan karargahlarının harekat merkezlerinde depremin hemen ardından oluşturulan Afet Acil Durum Kriz Merkezlerinden, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ise Bakanlığın Afet Acil Durum Kriz Merkezinden katıldı.

Deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının da katıldığı toplantıya, depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ile yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay’ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ile katılan Akar, sahadaki son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi.

Türkiye’nin asrın felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirten Akar, tüm millete başsağlığı, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin depremin hemen ardından harekete geçtiğini vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ilk andan itibaren bu acıyı hafifletmek ve vatandaşımıza yardım etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Mehmetçik terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptı ve yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak alaka menfaatlerin korunması için gerçekleştirilen faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ilk deprem saat 04.17’de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30’da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına ’hazır ol’ emri verildi. Saat 04.50’de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00’te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 05.10’da telefon görüşmesi

Akar, saat 05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanlarından bilgi almasının ardından saat 05.10’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradığını belirterek, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilk raporları sunduk. Aldığımız ilk bilgilere göre Hatay’da bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine sunup Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay’a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük" açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesinde yer alan 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin valilik ve AFAD ile koordineli olarak saat 06.00’ta Kahramanmaraş, Malatya ve İskenderun’da arama kurtarma çalışmalarına başladığını dile getiren Akar, çalışmalar kapsamında saat 07.00’de iki askeri ambulans uçağının da Etimesgut’taki askeri havaalanında hazır olduğunu belirtti.

Aynı saatte Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG İskenderun ile en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar’a ’seyre hazır ol’ emri verdiğini aktaran Akar, saat 07.30’da ise Doğu Akdeniz’deki iki fırkateynle iki helikoptere İskenderun Körfezi’ne intikal emri verildiğini açıkladı.

Dev nakliye uçakları yoğun kara rağmen hareket etti

Yine aynı saatte, 07.30’da Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurlarının ekipmanları ile göreve hazır olarak Etimesgut askeri havaalanında hazır olduğunu ifade eden Akar, AFAD’dan gelen talep doğrultusunda personel, araç ve malzeme nakli için hazırlanan 3 A400M uçağının yoğun kar yağışının pisti kapatmasına rağmen yapılan pist açma çalışmaları sonrası saat 08.00’de Kayseri’den Ankara, İstanbul ve İzmir’e hareket ettiğini söyledi.

Akar, saat 10.00 itibarıyla depremden kendisi de etkilenen Hatay’daki 8’inci Komando Tugayı’nın arama-kurtarma çalışmalarına başladığını aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Etimesgut’tan gelen Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburunun intikaline ilişkin yapılan hazırlıkları denetlemelerinin ardından saat 10.45’te beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile Ankara’dan deprem bölgesine hareket ettiklerini de belirtti.

Akar ve komutanlar ikinci depreme yolda yakalandı

Hatay Havalimanının deprem nedeniyle zarar görmesi ve kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle İncirlik’teki 10. Tanker Üs Komutanlığına indiklerinde saatin 11.30’u gösterdiğini belirten Akar, İncirlik’te de bazı inceleme ve koordinasyon çalışmalarının ardından hava şartlarının helikopter uçuşuna izin vermemesi nedeniyle, karayoluyla Hatay’a gitmek için hareket ettiklerini bildirdi.

2. Ordu Komutanlığınca ilk birlik takviyesinin saat 13.00’te Nurdağı’na gerçekleştirildiğini ifade eden Akar, saat 13.24’te Elbistan merkezli ikinci büyük depremin yaşandığını, kendilerinin de bu depreme Hatay’a giderken yolda yakalandıklarını aktardı.

Depremin meydana geldiği günkü olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşların aksadığını ve iletişim ağlarında sıkıntılar yaşandığını da hatırlatan Akar, "Tüm olumsuzluklara rağmen Hava ve Kara kuvvetlerimizin hava unsurları hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de AFAD’ın ekiplerini istenilen noktalara götürmek için yoğun bir çaba gösterdiler" dedi.

Deprem bölgesine personel ve malzeme gönderilmesine yönelik büyük bir fedakarlıkla hava yardım koridorunun kurulduğunu aktaran Akar, malzeme götüren hava araçlarının dönüşlerinde yaralı, depremzede ve diğer vatandaşları bölgeden tahliye ettiklerini söyledi.

ABD dahil 6 ülkenin hava araçları TSK emrine tahsis edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm nakliye uçakları ile genel maksat helikopterlerinin hava yardım koridorunda görev aldığını dile getiren Akar, "Hava yardım koridorunda şu ana kadar 65 uçak, 70 helikopter, İHA/SİHA’larla birlikte toplam 4 bin 662 sorti gerçekleştirildi" dedi.

ABD, Endonezya, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar ve Norveç tarafından toplam 5 uçak ve 18 helikopterin tahsis edildiğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrine tahsis edilen bu araçlar yardım, destek faaliyetlerinde kullanılıyor" diye konuştu.

Bakan Akar, deniz nakliye koridoruna ilişkin ise "İzmir’den, Aksaz’dan, Antalya’dan İskenderun’a çok sayıda büyük iş makinesi, personel taşıdık. Ayrıca gemilerimiz geri dönüşte bölgedeki yaralılar ve isteyen depremzedelerin de Mersin’e tahliyesini gerçekleştirdi. Bölgedeki gemilerin tamamı teyakkuz halinde, hizmete hazır" ifadelerini kullandı.

Bunun bir parçası olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar’ın Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti verdiğini, MSB tarafından Kahramanmaraş’ta sahra hastanesi kurulduğunu aktaran Akar, "Şu ana kadar 5 bin 994 civarında yaralı ve hasta geldi. Onlara gerekli sağlık müdahalesi yapıldı. Buralarda 82 ameliyat gerçekleştirildi. Hatta bu sıkıntılı günlerde bir umut ışığı olarak Hatice Deniz isimli bebeğimiz de TCG Bayraktar gemimizde dünyaya geldi" diye konuştu.

"TSK ilk andan itibaren seferber"

"Depremin ardından Mehmetçiğin kışlalardan geç çıkarıldığına" ilişkin söylemlere tepki gösteren Akar, "Bu tartışmalar gerçekleri yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeli ile ilk andan itibaren seferber olmuş, milletinin yanına koşmuştur. Gece-gündüz demeden bu büyük deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için tüm gücüyle ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde gayretlerini aralıksız sürdürmektedir. Resmi kayıtlar ve bunlar arasında ordumuzun tarihçesi olan ceridelerdeki gerçekler var. Gerçekleri yansıtmayan bu yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin deprem bölgesinde nöbet, devriye, arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, askeri helikopter ve uçaklarla taşınan depremzedelerden bazılarının TSK’ya ait sosyal tesislerde misafir edildiğini belirtti. TSK’ya ait depolardan deprem bölgelerine akaryakıt desteğinin de sağlandığını söyleyen Akar, deprem bölgelerinden 18 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."

Akar, sözlerinin sonunda milletinin bağrından çıkan, Peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk andan itibaren milletinin yanında ve görevinin başında olduğunu söyledi. Akar, kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiği de kutlayarak sözlerini tamamladı.