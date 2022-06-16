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Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması ve pozitif gündeme odaklanılması üzerinde duruldu.

Politika 16.06.2022, 16:12
Bakan Akar, Yunanistanlı mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması ve pozitif gündeme odaklanılması üzerinde duruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde geldiği NATO Karargahı’ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor. Toplantı dolayısıyla oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile de görüştü. NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın “Savunma ve Caydırıcılık” konulu oturumunun ardından gerçekleştirilen görüşmede, mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

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