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Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."

Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."

Politika 17.03.2023, 19:29
Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."

Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."

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