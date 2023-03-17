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Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: 18 Mart 1915 günü Mehmetçik verdiği mücadele ile “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe yazdırmıştır
Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."
Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."
Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."
Politika 17.03.2023, 19:29
Bakan Akar: "YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır."