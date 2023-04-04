Bakan Akar ve Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos’tan deprem bölgesinde inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Hatay’da İGA Konteyner Kent ile Sağlık Bakanlığı Kocaeli Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Akar, davetlisi olarak Hatay’a gelen Panagiotopoulos ile düzenlediği basın toplantısının ardından Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nden ayrıldı.

Bakan Akar ve Panagiotopoulos daha sonra Sağlık Bakanlığının Kocaeli Hastanesine gitti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan, hastaneyi gezen Akar ve Panagiotopoulos daha sonra İGA Konteyner Kenti’ne geçti.

Depremzede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Akar ve Panagiotopoulos konteyner kentteki incelemelerinin ardından vatandaşların alkışları arasında buradan ayrıldı.