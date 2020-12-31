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Bakan Akar ve komutanların Azerbaycan dönüşü sınır mesaisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi sınır hattında görev yapan Mehmetçikle bir araya geldi. Akar, “Teröristler Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde varlıklarını sürdürdükçe hudutlarımızın, oradaki insanlarımızın güvenliği risk ve tehdit altındadır. Terörü bitirmek konusunda kararlıyız” dedi.

Politika 31.12.2020, 17:11
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Bakan Akar ve komutanların Azerbaycan dönüşü sınır mesaisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi sınır hattında görev yapan Mehmetçikle bir araya geldi. Akar, “Teröristler Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde varlıklarını sürdürdükçe hudutlarımızın, oradaki insanlarımızın güvenliği risk ve tehdit altındadır. Terörü bitirmek konusunda kararlıyız” dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Azerbaycan’daki temaslarının ardından yurda döndü. Doğrudan sınır hattına geçen Akar ve komutanlar, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Çıldıroba’daki Esas Komuta Yeri’nde harekat bölgelerindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapan Akar ve TSK komuta kademesi, harekat merkezinde sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimat verdi. Burada görevli personele de hitap eden Akar, bir yıl boyunca sağlanan başarı, gösterilen fedakarlık ve kahramanlıktan dolayı Mehmetçiği tebrik etti.

Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza çalışarak gelecek sene de aynı başarılara imza atılacağına inancını ifade eden Bakan Akar, “Ülkemizin, asil milletimizin Silahlı Kuvvetlerinden beklentileri yüksek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın, 83 milyonun sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla çalışmalarımızı Libya’da, Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde, Azerbaycan’da, Kosova’da, Bosna’da, Afganistan’da, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de artan bir kararlılıkta sürdüreceğiz” dedi.

TSK’nın karada, denizde ve havada büyük kahramanlıklar gösterdiğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

“Çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdürüp sadece asil milletimizin haklarını değil, Azerbaycanlı, Libyalı kardeşlerimiz dahil tüm dost ve kardeş ülkelerin, mazlumların, mağdurların da hak ve hukukunu koruyacak şekilde çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar malum. Orada bir terör koridoru kurmaktan bahsettiler. Yapılan operasyonlarla bu terör koridorunu parçalandık. Böyle bir şeye müsaade etmedik. Eğer edilseydi bunun sonunda çok daha değişik sorunlarla karşı karşıya kalacaktık. Buna müsaade etmedik."

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesinin teröristlerle olduğunu vurgulayan Akar, bazı alçak ve hainlerin TSK’nın teröristlerle mücadelesini yalan, yanlış haberlerle saptırmaya çalıştığına dikkati çekti. Akar, “Bizim tek hedefimiz var teröristler. Nasıl ki DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK/YPG de hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizi temsil edemez” dedi.

“Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bizim boynumuzun borcu” diyen Bakan Akar, şöyle devam etti:

“Bizim yaptığımız asil milletimizin güvenliğini sağlamak, buralarda teröristlerin barınmasına engel olmaktır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Çünkü onlar Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde varlıklarını sürdürdükçe hudutlarımızın, oradaki insanlarımızın güvenliği risk ve tehdit altındadır. Terörü bitirmek konusunda kararlıyız. Hep birlikte bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.”

Kazanılan başarılarda en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu belirten Akar, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"Korona virüs ile mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride"

Korona virüs ile mücadelenin faaliyetleri aksatmayacak şekilde katı ve sert tedbirler alarak aksaksız uygulanmasının önemine değinen Akar, şunları söyledi:

"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Koronavirüs ile Mücadele Merkezi’nin (KOMMER) koordinasyonunda alınan tedbirler, Silahlı Kuvvetlerimizdeki faaliyetlerimizi sıkıntıya uğratmadan yürütme imkanı tanıdı. Bundan dolayı tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline de bireysel ve kurumsal tedbirlere harfiyen uymalarından dolayı da en içten duygularla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye’nin bu konudaki başarısı dünyada ayrı bir noktada. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da bu konudaki mücadelede dünyadaki diğer silahlı kuvvetlerden daha önde durumdayız. Korona virüs ile mücadeledeki durumumuz diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinden ileride. Bu başarı, arkadaşlarımızın, ülke genelindeki talimatlara uyumlu şekilde aldıkları tedbirleri kararlı şekilde planlaması ve uygulaması sayesinde kazanıldı."

Sanatçılardan Mehmetçik için konser

Daha sonra yemekhanede birlik personeli ile bir araya gelen Akar ve komutanlar, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı. Bakan Akar’ın davetlisi olarak gelen sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan mini bir konser verdi. Sanatçıların yorumladığı eserlere hep bir ağızdan eşlik eden askerler, konserde keyifli dakikalar yaşadı. Konserin sonunda sanatçılar, TSK ve Azerbaycan ordusu personelinin yeni yıllarını kutlayarak, başarılı görevler diledi.
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