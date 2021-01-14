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Bakan Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace’in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace’in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Politika 14.01.2021, 16:14
Bakan Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace’in görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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