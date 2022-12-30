Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinden Gökçeada ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Gökçeada’daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada’da ziyarette bulundu. Gökçeada Havalimanında Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Gökçeada Kaymakamlığına geçti. Burada şeref defterini imzalayan Akar, deftere, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatan’ımızın Ege’deki kalelerinden biri olan Gökçeada’da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum" ifadelerini yazdı.

Kaymakam Serhat Doğan’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Hükümet Konağı çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle de sohbet etti.