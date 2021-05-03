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Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'ya gitti.

Politika 03.05.2021, 14:20 03.05.2021, 16:07
Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

TRABLUS’A GİTTİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gitti" denildi.

Heyette Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

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