Bakan Akar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni (IUS) ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki temasları kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yerleşkesinde Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF Vakfı) Başkanı Hasan Topaloğlu, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Rektörlük binasına geçti. Rektör Yıldırım’dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, üniversite şeref defterini imzaladı. Bakan Akar, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.