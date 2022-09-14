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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 14.09.2022, 17:52
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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