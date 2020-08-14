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Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Myroniuk’u kabul etti
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, UKRAYNA SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI OLEKSANDR MYRONİUK’U KABUL ETTİ.
Politika 14.08.2020, 13:40
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk’u kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Myroniuk’u kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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