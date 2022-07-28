Bakan Akar: “Türkiye’nin Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Letonya’da düzenlenen ortak basın toplantısında, “Türkiye’nin Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye’ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Letonya’da, ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şeref defterine imza atan Bakan Akar daha sonra Bakan Pabriks ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“Değerli dostum” şeklinde hitap ettiği Pabriks ile Riga’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye’nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO’ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Akar, gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, “Ukrayna’nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı. Tarafların merkeze temsilci ve görevliler atadığını aktaran Akar, “Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler ve günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor" diye konuştu.

Pabriks ile görüşmesinde NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, “Türkiye’nin Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye’ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük. Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı’nın sonuncusunu Nisan 2022’de Ankara’da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ise Bakan Akar’a ziyaretinden dolayı onur duyduklarını belirterek teşekkür etti. Türkiye ve Letonya arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Pabriks, görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Türkiye ve Letonya arasında savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Pabriks, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye’nin diplomasi alanında üstlendiği rolün önemine de değindi.