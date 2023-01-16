Bakan Akar, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temasları kapsamında geldiği İngiltere’de Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ne ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace’ın daveti üzerine geldiği İngiltere’deki temaslarına başladı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşecek olan Bakan Akar öncesinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Ümit Yalçın’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar’a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Askeri törenle karşılanacak

Bakan Akar, mevkidaş Wallace ile görüşmek üzere gideceği İngiltere Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşılanacak. Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace önce ikili daha sonra ise heyetler arası görüşmelere başkanlık edecekler. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Bakan Akar, 6-7 Ekim’de Londra’yı ziyaret etmiş, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir araya gelmişti. Londra’daki toplantının devamı niteliğinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace da 26 Ekim’de İstanbul’a gelerek Bakan Akar ile görüşmüştü.