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Bakan Akar, TEMAD Başkanı Dürgen ve beraberindeki dernek yönetimini kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Politika 26.12.2022, 18:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEMAD Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Gerçekleşen kabulde Bakanlık personel faaliyetleri ve TEMAD’ın çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.