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Bakan Akar: "Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız."

Bakan Akar: "Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız."

Politika 27.06.2022, 16:49
Bakan Akar: "Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız."

Bakan Akar: "Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız."

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