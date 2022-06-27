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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.
Bakan Akar: "Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız."
Bakan Akar: "Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız."
Politika 27.06.2022, 16:49
Bakan Akar: "Sınırlarımızın güneyinde hiçbir şekilde terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilecek her türlü göreve hazırız."