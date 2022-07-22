Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından; Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı.

Öte yandan görüşmede tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’ya teşekkür edildiği bildirildi.