Bakan Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile MSPO’daki Türk firma stantlarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile “MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı”ndaki Türk firmaları ziyaret ederek, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Türkiye’nin “lider ülke” olarak yer aldığı orta ve doğu Avrupa’nın en büyük askeri fuarı olan “MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı”na ziyaretine eşlik etti. Türk firmaların bulunduğu alana gelişinde Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Duda; Roketsan, Aselsan ve Bayraktar’ın da aralarında bulunduğu firmaların stantlarını gezdi.

Bakan Akar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah, sistem, araç ve gereçlere ilişkin bilgi verilen ziyaret sırasında Duda, Polonya’nın da satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA’yı inceledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya ziyareti sırasında Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da eşlik etti.