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Bakan Akar: "PKK/YPG terör örgütü ve onun destekçileri tarafından Finlandiya’da yapılan faaliyetlerin hala devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu kendilerine (Kaikkonen) ifade ettim"
Bakan Akar: "PKK/YPG terör örgütü ve onun destekçileri tarafından Finlandiya’da yapılan faaliyetlerin hala devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu kendilerine (Kaikkonen) ifade ettim"
Politika 08.12.2022, 16:49
Bakan Akar: "PKK/YPG terör örgütü ve onun destekçileri tarafından Finlandiya’da yapılan faaliyetlerin hala devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu kendilerine (Kaikkonen) ifade ettim"