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Bakan Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan’da ülkenin Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi.

Politika 11.08.2021, 15:25
Bakan Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Jalal ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan’da ülkenin Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret için dün geldiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarına devam ediyor. Bakan Akar, ziyaretinin ikinci günündeki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Imran Khan ile görüşmesinin ardından Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi. Jalal’ın parlamento binasındaki makamında gerçekleştirilen görüşmede Bakan Akar, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyetle, bu seviyenin daha da artırılmasının önemini ifade etti. Bakan Akar ayrıca, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine de vurgu yaptı.
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