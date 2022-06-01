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Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Politika 01.06.2022, 16:39
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in resmi ziyareti çerçevesinde Türkiye’ye gelen Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif’i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Bakan Asif’in Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İkili ilişkiler, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği imkânlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlara vurgu yaparak, iki ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.

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