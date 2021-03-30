Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza’yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza ile görüştü.

Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı makamında kabul etti. Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı” denildi.