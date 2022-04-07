Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savuma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.