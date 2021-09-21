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Bakan Akar, New York’ta Ganalı mevkidaşı Nitiwul ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin New York kentinde Gana Savunma Bakanı Dominic Aduna Bingab Nitiwul ile bir araya geldi.

Politika 21.09.2021, 12:15
Bakan Akar, New York’ta Ganalı mevkidaşı Nitiwul ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin New York kentinde Gana Savunma Bakanı Dominic Aduna Bingab Nitiwul ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, New York’ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Gana Savunma Bakanı Dominic Aduna Bingab Nitiwul ile görüşme gerçekleştirdi.

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