Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne’yi ağırladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne’yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu görüşme hakkında yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne’yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı” ifadeleri yer aldı. (UTK-