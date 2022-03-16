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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanlarının aile fotoğrafına katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’nın ardından NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.
Politika 16.03.2022, 22:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’nın ardından NATO Savunma Bakanları ile aile fotoğrafına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’ndaki NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’nın ardından NATO Savunma Bakanları ile geleneksel hale gelen aile fotoğrafına katıldı.