Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2’nci gününde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2’nci gününde devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün başlayan ve 2’nci gününde olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam ediyor. Toplantı için Brüksel’e gelen Akar’da öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve yetkililerle ayaküstü sohbet etti. Toplantının 2’nci günü Nato Karargahı Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in konuşmasıyla başladı.

Stoltenberg tarafından yerel saatle 12.15’te basın toplantısı düzenlenecek.