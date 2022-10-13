Bakan Akar, NATO savunma bakanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO savunma bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumları devam ediyor. Savunma bakanları, NATO’ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya’nın da yer aldığı Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı’nın ilk oturumunun ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ön sırada bulunduğu aile fotoğrafında İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de yer aldı.

Bakanlar fotoğraf çekiminin ardından Ukrayna’daki savaş ve NATO’nun savunma yetenekleri gibi konuların görüşüldüğü toplantının ikinci oturumuna geçti. Toplantının ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basına açıklamalarda bulunacak.