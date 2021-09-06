Bakan Akar, NATO Askerî Komite Başkanı Oramiral Bauer’i kabul etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye gelen NATO Askerî Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’i kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen NATO Askerî Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer’i kabul etti. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.