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Bakan Akar, Nahçivan Ordu Komutanı ile bir araya geldi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, NAHÇİVAN ORDU KOMUTANI KEREM MUSTAFAYEV İLE BİR ARAYA GELDİ.
Politika 16.07.2020, 21:40 16.07.2020, 21:48
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’u kabul etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.
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