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Bakan Akar, Lviv’de Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi.
Politika 18.08.2022, 15:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.