Bakan Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI AHMET MAİTEEK İLE GÖRÜŞTÜ. GÖRÜŞMEDE LİBYA’DAKİ SON DURUMA İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maiteek ile görüştü. Görüşmede Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede iki ülke arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin daveti üzerine Libya’da bulunan Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Ayrıca Bakan Akar, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya’yı desteklediğini ifade etti.
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