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Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya heyetiyle gerçekleşen heyetler arası görüşmelerin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Politika 03.05.2021, 19:17
Bakan Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya heyetiyle gerçekleşen heyetler arası görüşmelerin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya’ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Bakan Akar, Libya heyetiyle gerçekleşen heyetler arası görüşmelerin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akar’a Fidan ve Güler de eşlik etti.
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