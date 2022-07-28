Bakan Akar, Letonya’daki Cesis Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Letonya’da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile Cesis Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyaret, şehitliğe 17 sene sonra Milli Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Letonya’da ziyaretlerine devam ediyor. Başkent Riga’daki görüşmelerini tamamlayan Bakan Akar, daha sonra Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile Türk Şehitliği’ni ziyaret etmek üzere karayoluyla Riga’ya 100 kilometre mesafedeki Cesis kentine geçti. Buradaki Türk Şehitliği’ne gelişinde Türkiye’nin Riga Büyükelçisi Gülsun Erkul’dan bilgi alan Bakan Akar, Pabriks ile şehitliğe çelenk koydu. Saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından Akar, mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı. Törenin sonunda Bakan Akar, şehitliğin bakımına yönelik katkılarından dolayı Cesis Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Akar’ın ziyareti, Cesis Türk Şehitliği’ne 17 sene sonra Milli Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Şehitlikte 26 Türk askeri yatıyor

1877-1878 yıllarında Osmanlı-Rus harbi sırasında yaralanan ve Ruslara esir düştükten sonra Cesis’te şehit olan 26 asker anısına yaptırılan şehitlik 3 bin 800 metrekarelik alanda yer alıyor. Cesis Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan şehitlikte 26 şehidi temsilen üzerinde ay yıldız bulunan mezar taşları bulunuyor. İki tarafında şehitlerin adının yer aldığı anıtta Türkçe ve Letonca, “Burada Türk-Rus savaşında Plevne’de esir düşüp Cesis’te ölen 26 Türk eri gömülüdür” ifadesi yer alıyor.