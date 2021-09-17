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Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Politika 17.09.2021, 16:06
Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı Mehaj ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Mehaj’ı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Mehaj, şeref defterini imzaladı. Bakan Akar ve Mehaj, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar’ın iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyeti ifade ettiği, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine değindiği öğrenildi.

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