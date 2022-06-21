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Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari’yi kabul etti.

Politika 21.06.2022, 16:29
Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari’yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Korgeneral Jashari ile Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

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