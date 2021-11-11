Bakan Akar, Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılması kabul edildi.