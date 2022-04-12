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Fatih’te İETT şoförünün darp ettiği Kadir Şahin: "Orada bayıldım, tansiyonum çıkmış 20’ye, belki de ölecektim’’
Bakan Akar: "(Karadeniz’de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürül
Bakan Akar: "(Karadeniz’de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz."
Politika 12.04.2022, 15:34
Bakan Akar: "(Karadeniz’de tespit edilen mayınlar) Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gerektiğinde Hava Kuvvetlerimizin de katkısıyla mayınla mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar gayet başarılı şekilde sürdü bundan sonra da aynı şekilde sürdürüleceğini değerlendiriyoruz."