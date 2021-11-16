Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17’ye yükseltilmiştir. Deniz Kuvvetlerimizin ise deniz seyir süresi, sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine, 20

Bakan Akar: "Kara Kuvvetlerimizin muharip imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla Komando Tugay sayımız 17’ye yükseltilmiştir. Deniz Kuvvetlerimizin ise deniz seyir süresi, sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine, 200 bin saate ulaşmıştır."