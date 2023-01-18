Bakan Akar: (İsveç Savunma Bakanı’nın Türkiye’ye ziyareti) "Böyle bir planlama var"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un muhtemel ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre bu belirlenecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD’den F-16 tedarikine ilişkin soru üzerine Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’de mevkidaşı ile görüşeceğini belirterek, "Geldiğimiz noktada konunun olumlu bir şekilde ilerlediğini takip ediyoruz. Gerekli bilgileri alıyoruz. ABD Savunma Bakanı ile yakın iş birliğimiz devam ediyor. Heyetler arası ve ikili görüşmelerde kendilerine bir an önce olumlu ve somut bir şekilde sonuçları beklediğimizi ifade ettik. Bu istikamette ilerliyoruz. Birtakım tahditler vardı, onları da kaldırdılar. Zaten bizim tahditli bir şekilde alışverişi kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin soru üzerine Akar, "Olumlu, yapıcı ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Savunma sanayii, askeri eğitim iş birliği ve diğer birçok alanda iş birliği yapma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradan da olumlu sonuçlar bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Planlama var, süreci takip ediyoruz"

Daha önce Türkiye’ye geleceği açıklanan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un ziyaretine ilişkin yöneltilen soru üzerine Akar, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre bu belirlenecek" diye konuştu.

Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını desteklediğini belirten Akar, Haziran ayında Madrid’de imzalanan muhtırayı hatırlattı. Akar, "İsveç ve Finlandiya’nın memorandumdaki taahhütlerini bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.