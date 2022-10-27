Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyarette bulunan İsrailli mevkidaşı Gantz’i, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını “merhaba asker” diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Akar ve Bakan Gantz baş başa görüşmesinin ardından, iki Bakan’ın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.