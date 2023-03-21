Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani’nin resmi ziyareti kapsamında Türkiye’ye gelen Abbasi’yi Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Abbasi’nin tören mangasını selamlaması, Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından iki bakan bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapıldı.

Görüşmede Akar tarafından, terör örgütü PKK’nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğu, Türkiye’nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumakla, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın ayrıca terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek iş birliğinin önemine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar’ın “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından Irak tarafından gösterilen dayanışmadan dolayı Abbasi’nin şahsında Irak halkına teşekkür ettiği öğrenildi.