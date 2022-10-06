Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarına başladı. Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı’nda askeri tören ile karşılandı, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı Wallace yürüyerek Savunma Bakanlığı’na geçti. Akar ve Wallace önce baş başa görüşme gerçekleştirdi, daha sonra heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.