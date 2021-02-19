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Bakan Akar: 'Harekat ile PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik var'
Bakan Akar: "Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır"
Politika 19.02.2021, 15:11
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Bakan Akar: "PKK terör örgütünün kaçacak bir yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Söz konusu bölgedeki inler teröristlerin başlarına yıkıldı."
Bakan Akar: "PKK terör örgütü tarafından ‘girilemez,' ‘ulaşılamaz' denilen, güvenli alan olarak sayılan bölgede terör örgütüne ağır darbeler vuruldu"