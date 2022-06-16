Bakan Akar, Fransız mevkidaşı Lecornu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahında Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı’nda temaslarını sürdürüyor. Savunma ve Caydırıcılık Yapısının Uyarlanması konulu oturuma katılan Bakan Akar, daha sonra Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.