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Bakan Akar: "FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016’da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin iliş

Bakan Akar: "FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016’da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi."

Politika 18.07.2022, 15:04
Bakan Akar: "FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016’da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin iliş

Bakan Akar: "FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016’da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi."

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