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Bakan Akar: "Ermenistan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev’in uzattığı barış ve dostluk elini tutmalı, 6’lı Platform önerimiz dahil bu fırsatları iyi değerlendirmelidir."
Bakan Akar: "Ermenistan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev’in uzattığı barış ve dostluk elini tutmalı, 6’lı Platform önerimiz dahil bu fırsatları iyi değerlendirmelidir."
Politika 16.11.2021, 10:32
Bakan Akar: "Ermenistan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev’in uzattığı barış ve dostluk elini tutmalı, 6’lı Platform önerimiz dahil bu fırsatları iyi değerlendirmelidir."