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Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, ENDONEZYA SAVUNMA BAKANI PRABOWO SUBİANTO İLE BİR ARAYA GELDİ.
Politika 23.10.2020, 14:20
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Bakan Subianto’yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve savunma sanayiinde iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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