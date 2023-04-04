Bakan Akar: "Ege ve Akdeniz dostluk denizi olsun"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’da Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Akar, Ege ve Akdeniz’in gerçekten dostluk denizi olması bizim samimi dileğimiz. Böylece Yunanistan ve Türkiye’de yaşayanların refah için yaşaması arzumuz" dedi.