Bakan Akar depremzedeleri ziyaret etti, NATO’nun kuracağı ikinci 4 bin kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO tarafından Antakya’nın ardından Defne ilçesinde de yapılması planlanan 4 bin kişilik çadır kent alanında incelemelerde bulundu. Konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Akar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay’daki faaliyetlerine devam ediyor. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Defne ilçesine giden Akar, NATO tarafından Antakya’nın ardından burada da kurulması planlanan 4 bin kişilik çadır kent alanında incelemelerde bulundu.

Tesviye çalışmalarını takip eden Akar, yetkililerden bilgi aldı, talimat verdi. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesince MÜSİAD’ın katkılarıyla yapılan Sağlık Bakanlığının Kocaeli Hastanesini de ziyaret eden Akar, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, başhekimden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar daha sonra da Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi, Topal Dursun Yıldırım Konteyner Kenti ve Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kentini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Ayrıca depremzedelerin taleplerini dinleyen Akar, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Konteynerin sürpriz ev sahibi

Tunebaç ailesinin daveti üzerine konteynerlerine konuk olan Bakan Akar’a teşekkür eden Hüseyin Tunebaç, "İlk günden beri her şeyimize anında yetiştiler. Bunu inkar eden kendine yazık eder. Ne ihtiyacımız olduysa karşıladılar" diye konuştu.

Vatani görevini Muhafız Alayı’nda yerine getirdiğini belirten Tunebaç, "Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde sizleri çok görüyordum. Şimdi burada ziyaretiniz benim için ayrı önem taşıyor. Çok heyecanlandım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, sizlerden Allah razı olsun" dedi.

Depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, "Devlet millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar’a ziyaret ettiği konteyner kentlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, "Allah razı olsun, çok memnun, çok rahat, çok iyiyiz", "Tüm taleplerimiz karşılanıyor", "Askerimiz, devletimiz arkamızda olduğumuz sürece yıkılmayız", "Deprem bizi yıktı ama tekrar ayağa kalkacağız", "Devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun" ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.