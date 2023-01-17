Bakan Akar, Çekya’ya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere temaslarını tamamlayarak Çekya’ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmesinin ardından Londra’daki temaslarını tamamlayarak Çekya’nın başkenti Prag’a geçti. Askeri tören düzenlenen Vaclav Havel Havalimanı’nda Bakan Akar’ı Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Blazkovec, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer yetkililer karşıladı. Büyükelçilik Rezidansı’na geçen Bakan Akar, Büyükelçi Bağış tarafından onuruna verilen resepsiyonda Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.